Евровидение-2018: букмекеры в день первого полуфинала внезапно изменили прогнозы о победителе

Это больше не представитель от Израиля Нетта Барзилай.

В день первого полуфинала основным фаворитом букмекеров стала представительница Кипра Элени Фурейра instagram.com/foureira

В день начала 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018 8 мая букмекеры изменили прогнозы относительно претендентов на победу в вокальном конкурсе.

Как сообщает Eurovisionworld, лидерами рейтинга стали исполнители из Кипра, Израиля, и Норвегии.

По данным букмекеров, на первом месте находится конкурсантка из Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego", которая потеснила Нетту Барзилай из Израиля с ее зажигательной композицией "Toy" на второе место, а Норвегия вытеснила из топ-3 Эстонию.

Как известно, Норвегию представляет победитель 2009 года Александр Рыбак с песней "That's How You Write A Song", от Эстонии в Португалию приехала Элина Нечаева с композицией "La Forza".

Лидером стала представительница Кипра Скриншот: eurovisionworld.com

Напомним, 6 мая в португальской столице Лиссабоне стартует 63-й международный песенный конкурс Евровидение-2018. Первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй полуфинал – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.

Читайте наши новости в Facebook