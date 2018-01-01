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Евровидение-2018: эксперт рассказал, кто победит на песенном конкурсе

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Денис Путинцев считает, что фрикообразность и агрессивность помогут занять первое место.

Денис Путинцев
Денис Путинцев считает, что фрикообразность поможет исполнительнице от Израиля занять первое место
Креативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев рассказал, оправдаются ли прогнозы букмекеров, которые делают ставки в песенном конкурсе "Евровидение-2018" на представительницу от Израиля Нетту Барзилай.

Продюсер в интервью "Главреду" поделился, что считает композицию артистки "Toy" настоящим хитом.

"Когда я только увидел ролик и услышал трек израильской исполнительницы Netta, у меня отпали все вопросы о том, кто победит на "Евровидении" в этом году. Мое субъективное мнение: в этой певице и ее композиции есть все, что нужно для того, чтобы Израиль занял первое место", - отметил Путинцев.

Он добавил, что в этом году у исполнителей с лирическими песнями нет шансов – "Евровидению" нужно что-то либо танцевальное, либо агрессивное, либо фрикообразное.

"В израильской исполнительнице есть и первое, и второе, и третье. Netta — агрессивна, фрикообразна и мегасупертанцевальна. Ее трек сделан очень круто, по коммерческим канонам. Это — реальный хит", - уверен продюсер.

Путинцев отметил, что благодаря своей нестандартной внешности, Нетта привлекла внимание аудитории.

"В случае Netta присутствует сочетание выигрышной композиции и нестандартной внешности, которая используется как плюс и стилистом, и самой исполнительницей. Участница от Израиля не стесняется использовать свое телосложение.  Она — просто умница, что подала свою полноту так, чтобы ей обзавидовались все накачанные худышки. Вообще, я не представляю, как эту песню спела бы худенькая накачанная девочка с красивой попой и прессом…", - рассказал продюсер.

Он уверяет, что в песне участницы от Израиля есть все три составляющие, чтобы победить.

"Нестандартность (или фрикообразность), хитовость — стопроцентная, запоминающаяся, да, математически просчитанная, но, тем не менее, хитовость, а также есть некая трендовость, модность. К тому же, есть "хук", помимо фрикообразной внешности, и он состоит в "кудахтании" Netta. Это — однозначная фишка. Я уверен, если не на 100%, то на 90% в победе Израиля. Но "Евровидение" может преподнести сюрпризы. Вполне что-то может измениться в самом финале, и Netta может занять не первое место. Но в тройку лидеров певица из Израиля точно попадет", - спрогнозировал Путинцев.

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Теги:  
Евровидение-2018, Melovin, Netta, Нетта Барзилай, музыка, конкурс, Израиль, Украина, прогноз, Денис Путинцев
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