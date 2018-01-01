Евровидение-2018: эксперт рассказал, кто победит на песенном конкурсе

Денис Путинцев считает, что фрикообразность и агрессивность помогут занять первое место.

Денис Путинцев считает, что фрикообразность поможет исполнительнице от Израиля занять первое место

Креативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев рассказал, оправдаются ли прогнозы букмекеров , которые делают ставки в песенном конкурсе " Евровидение-2018 " на представительницу от Израиля Нетту Барзилай

Продюсер в интервью "Главреду" поделился, что считает композицию артистки "Toy" настоящим хитом.

"Когда я только увидел ролик и услышал трек израильской исполнительницы Netta, у меня отпали все вопросы о том, кто победит на "Евровидении" в этом году. Мое субъективное мнение: в этой певице и ее композиции есть все, что нужно для того, чтобы Израиль занял первое место", - отметил Путинцев.

Он добавил, что в этом году у исполнителей с лирическими песнями нет шансов – "Евровидению" нужно что-то либо танцевальное, либо агрессивное, либо фрикообразное.

"В израильской исполнительнице есть и первое, и второе, и третье. Netta — агрессивна, фрикообразна и мегасупертанцевальна. Ее трек сделан очень круто, по коммерческим канонам. Это — реальный хит", - уверен продюсер.

Путинцев отметил, что благодаря своей нестандартной внешности, Нетта привлекла внимание аудитории.

"В случае Netta присутствует сочетание выигрышной композиции и нестандартной внешности, которая используется как плюс и стилистом, и самой исполнительницей. Участница от Израиля не стесняется использовать свое телосложение. Она — просто умница, что подала свою полноту так, чтобы ей обзавидовались все накачанные худышки. Вообще, я не представляю, как эту песню спела бы худенькая накачанная девочка с красивой попой и прессом…", - рассказал продюсер.

Он уверяет, что в песне участницы от Израиля есть все три составляющие, чтобы победить.

"Нестандартность (или фрикообразность), хитовость — стопроцентная, запоминающаяся, да, математически просчитанная, но, тем не менее, хитовость, а также есть некая трендовость, модность. К тому же, есть "хук", помимо фрикообразной внешности, и он состоит в "кудахтании" Netta. Это — однозначная фишка. Я уверен, если не на 100%, то на 90% в победе Израиля. Но "Евровидение" может преподнести сюрпризы. Вполне что-то может измениться в самом финале, и Netta может занять не первое место. Но в тройку лидеров певица из Израиля точно попадет", - спрогнозировал Путинцев.

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