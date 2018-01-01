Сегодня, 23:51 RSS

Евровидение-2018: фаворитка конкурса Нетта Барзилай зажгла своей песней

Сегодня, 23:16

Певица удивила зрителей странными звуками в композиции и покорила своей мимикой.

Евровидение, нетта барзилай
Певица удивила зрителей странными звуками в композиции и покорила своей мимикой Скриншот youtube.com/eurovision
8 мая в первом полуфинале Евровидения-2018 с песней "Toy" выступила представительница от Израиля Нетта Барзилай.

Девушку с первых дней букмекеры называли лидером конкурса, и приписывали первое место, однако лишь 8 мая внезапно изменили  прогнозы о победителе.

Девушка появилась на сцене в ярком наряде, напоминающем кимоно.  В песне "Toy" конкурсантка из Израиля призывает женщин "никогда не забывать, что вы божественны, и он еще пожалеет". 

Нетта покорила зрителей необычной мимикой и движениями, а также странными звуками, которые придавали песне уникальности.

Ранее Миколас Йозеф из Чехии покорил зрителей танцевальной "фишкой".

Читайте наши новости в Facebook
Теги:  
Израиль, Нетта Барзилай, Евровидение-2018, первый полуфинал, евровидение участники, евровидение 2018 видео
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
Подписывайтесь на
наш канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться