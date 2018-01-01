Евровидение-2018 финал: прямая видео-трансляция из Лиссабона

В финале Евровидения выступит представитель Украины - Melovin, а также фавориты конкурса – Элени Фурейра и Нетта Барзилай.

В финале Евровидения выступит представитель Украины - Melovin Фото: Reuters

12 мая в столице Португалии городе Лиссабоне пройдет финал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018, и зрители услышат композиции 26-ти участников, среди которых выступит и представитель от Украины Melovin.

Где смотреть

Финал конкурса начнется в 22:00 по Киеву. Смотреть Евровидение-2018 можно будет одновременно на трех телеканалах - СТБ и UA: Первый и UA: Крым.

Также прямой эфир Евровидение 2018 смотреть онлайн можно на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv.

Кроме того, посмотреть трансляцию в оригинале можно на официальном YouTube-канале Евровидения-2018.

Финал Евровидения-2018: участники

Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" состоялся 8 мая, в нем приняли представители 19 стран. 10 мая определились еще десять государств-участниц финала, Россия впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию.

В финале "Евровидения-2018" примут участие представители 26 стран. Отметим, что шесть стран попадают в финал автоматически, поскольку являются основательницами конкурса: Испания, Франция, Британия, Германия и Италия. Компанию им составит хозяйка конкурса Португалия.

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В результате ожесточенной борьбы в двух полуфиналах определилась двадцатка финалистов. Из первого полуфинала конкурса, который состоялся 8 мая, прошли Австрия, Албания, Болгария, Израиль, Ирландия, Кипр, Литва, Финляндия, Чехия и Эстония.

Во втором полуфинале, 10 мая, путевку в финал получили Австралия, Венгрия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Сербия, Словения, Украина, Швеция.

Исполнители будут выступать в таком порядке:

1. Украина: Melovin – "Under The Ladder"

2. Испания: Alfred and Amaia — "Tu Canción"

3. Словения: Lea Sirk – "Hvala, ne"

4. Литва: Ieva Zasimauskaitė – "When We're Old"

5. Австрия: Cesár Sampson – "Nobody But You"

6. Эстония: Elina Nechayeva – "La Forza"

7. Норвегия: Alexander Rybak – "That's How You Write A Song"

8. Португалия: Cláudia Pascoal — "O Jardim"

9. Великобритания: SuRie — "Storm"

10. Сербия: Sanja Ilić & Balkanika – "Nova Deca"

11. Германия: Michael Schulte — "You Let Me Walk Alone"

12. Албания: Eugent Bushpepa – "Mall"

13. Франция: Madame Monsieur — "Mercy"

14. Чехия: Mikolas Josef – "Lie To Me"

15. Дания: Rasmussen – "Higher Ground"

16. Австралия: Jessica Mauboy – "We Got Love"

17. Финляндия: Saara Aalto – "Monsters"

18. Болгария: Equinox – "Bones"

19. Молдова: DoReDos – "My Lucky Day"

20. Швеция: Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

21. Венгрия: AWS – "Viszlát Nyár"

22. Израиль: Netta – "Tоу"

23. Нидерланды: Waylon – "Outlaw In ‘Em"

24. Ирландия: Ryan O'Shaughnessy – "Together"

25. Кипр: Eleni Foureira – "Fuego"

26. Италия: Meta & Moro — "Non mi avete fatto niente"

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Украина откроет финал Евровидения-2018

Откроет финал своим выступлением представитель от Украины Melovin. Певец сознался, что его не пугает перспектива открытия завершающего этапа конкурса.

Номер артиста начинается с его появления из рояля, который, по словам западных СМИ, напоминает гроб. Поэтому Melovin прозвали "молодым Дракулой".

Сам артист ранее прокомментировал подобную ассоциацию.

"Это совсем не гроб, но наша фантазия помогает нам для себя придумывать то, что это может быть. Это история музыканта, который начинает свой путь именно с игры на фортепиано. Я очень хотел показать рождение. Как я родился из музыки, как я иду своей дорогой, не обращая внимание на то, что говорят. А это было в моей жизни. Мне кажется, это просто история про меня, красивая история про меня. Это не гроб, но вариант очень хороший", - отметил исполнитель.

Далее артист спускается вниз по лестнице. В конце номера Melovin играет на рояле, а в это время лестница под исполнителем по движению его руки загорается.

Кто победит? Прогнозы букмекеров и мнение эксперта

Букмекеры определились с главной тройкой финалистов. По информации Eurovisionworld, среди тройки лидеров рейтинга снова произошла перестановка.

Первое место с песней "Fuego" заняла исполнительница от Кипра Элени Фурейра.

Второе букмекеры отдали Нетте Барзилай из Израиля с ее зажигательной композицией "Toy".

А вот с третьего места французский дуэт Madame Monsieur с песней "Mercy" вытеснил ирландец Райан О'Шонесси с композицией "Together".

По мнению букмекеров, представитель от Украины Melovin займет 18 место, оставив позади 8 участников.

Букмекеры поставили Melovin на 18 место Скриншот urovisionworld.com

Оценила шансы Melovin в финале Евровидения и советник министра культуры Украины, основательница "Территории А", и певица Анжелика Рудницкая. Она отметила, что у Melovin есть все шансы попасть в десятку финала конкурса, и посоветовала ему больше использовать свою "фишку" - линзу, и установить зрительный контакт с аудиторией.

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