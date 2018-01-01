Евровидение-2018 финал: яркие фото выступлений участников песенного конкурса

Зрители и жюри определились с победителем конкурса.

12 мая в столице Португалии, Лиссабоне, завершился конкурс Евровидение-2018. Победу одержала конкурсанта из Израиля Нетта Барзилай, которая покорила Европу зажигательной песней "Toy", а вот Украина заняла 17 место из 26 возможных.

Сражались за победу, и право провести Евровидение в своей стране 26 участников, 20 из которых определили путем голосования во время полуфиналов, 5 попали в финал автоматически, так как являются основателями конкурса, им составил компанию представитель страны-хозяйки Евровидения.

Второе место заняла конкурсантка из Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego". В тройку лидеров вошел и представитель Австрии Сезар Сепмсон.

Отметим, что представитель от Украины Melovin занял 17 место из 26 возможных.

Напомним, что финал Евровидения-2018 не обошелся без провокации. Зритель выбежал на сцену, и отобрал конкурсантки из Британии микрофон.

Также стало известно, как проголосовало профессиональное жюри Евровидения от Украины – наивысшее количество баллов 12 получила Франция.

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