"Евровидение-2018": где и когда смотреть трансляцию финала Нацотбора

Уже в эту субботу определится участник от Украины на песенном конкурсе.

Члены жюри и зрители выберут представителя от Украины, который поедет на "Евровидение-2018" Фото: eurovision.ua

24 февраля в 19.00 одновременно на двух телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ стартует прямая трансляция финала Национального отбора на Евровидение-2018.

Бороться за право представлять Украину на конкурсе, который пройдет в мае в столице Португалии Лиссабоне, будут шестеро музыкантов, которые победили в двух полуфиналах нацотбора на Евровидение 2018.

Напомним, в ходе первого полуфинала национального отбора в финал прошли исполнители Vilna, Laud и группа The Erised. Во втором полуфинале победу выбороли Melovin, Tayanna и Kadnay.

По результатам жеребьевки, они будут выступать в таком порядке:

1. Kadnay с песней "Beat of the universe"

2. Tayanna с песней "Леля"

3. The Erised с песней "Heroes"

4. Laud с песней "Waiting"

5. Vilna с песней "Forest song"

6. Melovin с песней "Under The Ladder"

Параллельно с телеэфиром СТБ запустит живую трансляцию на своей официальной странице в Facebook под хештегом #EuroSTB2018.

Телеканал UA:ПЕРШИЙ также будет проводить трансляцию на своем YouTube-канале.

Выбирать победителя нацотбора на Евровидение 2018 в финале будут члены жюри Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов, а также зрители.

Поддержать любимого участника Нацотбора на Евровидение-2018 можно в приложении "Телепортал" или с помощью смс-голосования после того, как в прямом эфире будет объявлено, что линии для голосования открыты.

Напомним, ранее стали известны участники финала Нацотбора и их песни.