"Евровидение-2018": главные факты о финале конкурса, и где его смотреть

Трансляция мероприятия начнется в 22:00, ее можно будет посмотреть по телевизору и в Интернете.
Также конкурс можно будет посмотреть в Сети на канале конкурса в YouTube. Трансляция мероприятия начнется в 22:00 и продлится до поздней ночи.
В Украине фронтвумен группы Onuka Ната Жижченко будет спикером во время объявление результатов голосования жюри.
В финале "Евровидения-2018" примут участие представители 26 стран (пять из них — основатели конкурса — Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также государство, представитель которого победил в 2017-м, — Португалия, попали в финал автоматически).
Первым выступит украинский певец Melovin (Константин Бочаров), вторыми и третьими соответственно споют участники от Испании и Словении.
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Букмекеры считают фавориткой конкурса представительницу Кипра, конкурсантка из Израиля, по их мнению, заслуживает на второе место, в тройку лидеров также попала участница от Франции.
Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" состоялся 8 мая, в нем приняли представители 19 стран, но только десять из них смогли пройти дальше. Позже определились еще десять государств-участниц финала, Россия впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию.
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