"Евровидение-2018": главные факты о финале конкурса, и где его смотреть

Трансляция мероприятия начнется в 22:00, ее можно будет посмотреть по телевизору и в Интернете.

Сегодня вечером в Лиссабоне стартует финал "Евровидения-2018"

В воскресенье вечером, 12 мая, в столице Португалии Лиссабоне пройдет финал песенного конкурса "Евровидение-2018" , его будут транслировать три украинских телеканала — "UA: Первый", "UA: Крым" и "СТБ".

Также конкурс можно будет посмотреть в Сети на канале конкурса в YouTube. Трансляция мероприятия начнется в 22:00 и продлится до поздней ночи.

В Украине фронтвумен группы Onuka Ната Жижченко будет спикером во время объявление результатов голосования жюри.

В финале "Евровидения-2018" примут участие представители 26 стран (пять из них — основатели конкурса — Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также государство, представитель которого победил в 2017-м, — Португалия, попали в финал автоматически).

Первым выступит украинский певец Melovin (Константин Бочаров), вторыми и третьими соответственно споют участники от Испании и Словении.

Сегодня вечером в Лиссабоне стартует финал "Евровидения-2018" Скриншот с eurovision.tv

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Букмекеры считают фавориткой конкурса представительницу Кипра, конкурсантка из Израиля, по их мнению, заслуживает на второе место, в тройку лидеров также попала участница от Франции.

Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" состоялся 8 мая, в нем приняли представители 19 стран, но только десять из них смогли пройти дальше. Позже определились еще десять государств-участниц финала, Россия впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию.

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