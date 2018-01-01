Евровидение-2018: конкурсант из Ирландии показал историю однополой любви

Исполнитель выступил под 24 номером.

Исполнитель выступил под 24 номером Кадр: youtube.com/user/eurovision

12 мая в столице Португалии городе Лиссабоне стартовал гранд-финал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018

Под 24 номером на сцене Алтис-Арены выступил ирландец Райан О'Шонесси с композицией "Together", которую сопровождает танцевальный номер об однополой любви.

Отметим, что китайская телекомпания, которая транслировала первый полуфинал, вырезала этот номер из эфира, а в России комментатор Евровидения объяснил зрителям, что песня говорит о "настоящей мужской дружбе".

Райан по ставкам букмекеров замыкает тройку лидеров конкурса – он вытеснил французский дуэт Madame Monsieur с песней "Mercy".

Смотрите на нашем сайте онлайн финал Евровидение-2018 - видео-трансляцию из Лиссабона.

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