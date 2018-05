Евровидение-2018: конкурсантки из Сан-Марино устроили необычные танцы с роботами

В 22.00 началась прямая трансляция конкурса.

В 22.00 началась прямая трансляция конкурса

В столице Португалии городе Лиссабоне стартовал второй полуфинал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018 , и зрители имеют возможность услышать композиции участников второго полуфинала.

Необычный перморманс устроили на сцене участницы от Сан-Марино Джессика и Дженифер Бренинг – они презентовали песню "Who We Are".

В постановке номера артистки использовали 4 робота, которые подтанцовывали и подбадривали публику.

Подбадривали публику 4 робота Кадр из youtube.com/user/eurovision

В отличие от первого полуфинала, украинцы смогут голосовать за любого из участников второго полуфинала, кроме украинского конкурсанта Melovin. За песню, которая вам понравится, мы можете отдать голос до 20 раз.

