Евровидение-2018: конкурсантки из Сан-Марино устроили необычные танцы с роботами

В 22.00 началась прямая трансляция конкурса.
Необычный перморманс устроили на сцене участницы от Сан-Марино Джессика и Дженифер Бренинг – они презентовали песню "Who We Are".
В постановке номера артистки использовали 4 робота, которые подтанцовывали и подбадривали публику.
В отличие от первого полуфинала, украинцы смогут голосовать за любого из участников второго полуфинала, кроме украинского конкурсанта Melovin. За песню, которая вам понравится, мы можете отдать голос до 20 раз.
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