Евровидение-2018: огненный Melovin открыл гранд-финал конкурса

Представитель от Украины выступил под номером 1.

Представитель от Украины выступил под номером 1 Скриншот youtube.com/user/eurovision

В столице Португалии городе Лиссабоне стартовал гранд-финал 63‑го международного конкурса песни Евровидение-2018 , и зрители имеют возможность услышать композиции участников финала.

Перед началом выступлений участников, на сцене Алтис-Арены выступили популярные португальские исполнительницы Ana Moura и Mariza, затем все 26 участников финала со своими флагоносцами, и поприветствовали зрителей.

Под номером один на сцене Алтис-Арены выступил представитель от Украины Melovin с песней "Under The Ladder".

Как раньше признавался артист, его не пугает открытие завершающего этапа конкурса.

"Я был очень рад, потому что я вытащил именно первую часть, я надеялся, что будет первый номер. Мне его поставили. Мы очень хотели открывать и закрывать. Получилось, что в первой части мы закрывали, а теперь мы открываем. Это конкурс, для конкурса очень хорошо выступать первым и последним. Середина – это очень сложная миссия для артиста. Первая тоже, но мне это нравится", - прокомментировал исполнитель в интервью журналисту ТСН.

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Номер Melovin накануне финала занял первое место в трендах YouTube, набрав более 2,3 миллионов просмотров.

По прогнозам букмекеров, Melovin займет 18 место, однако эксперты из Украины надеются, что ему удастся войти в десятку финалистов.

Напомним, что финал Евровидения-2018 можно смотреть на трех телеканалах - СТБ и UA: Первый и UA: Крым. Также прямой эфир Евровидения-2018 смотреть онлайн можно на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv.

Смотрите на нашем сайте онлайн финал Евровидение-2018 - видео-трансляцию из Лиссабона.

Также украинцы смогут голосовать за любого из участников финала, кроме украинского конкурсанта Melovin. За песню, которая вам понравится, мы можете отдать голос до 20 раз.

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