Евровидение-2018: Миколас Йозеф из Чехии покорил зрителей зажигательной танцевальной "фишкой"

Артист выступил несмотря на полученную травму во время репетиции.

Миколас Йозеф "зажег" зрителей Евровидения Скриншот youtube.com/Eurovision Song Contest

8 мая в первом полуфинале Евровидения-2018 с зажигательным треком "Lie to Me" выступил 20-летний представитель Чехии Миколас Йозеф.

Артист на конкурсе выступил в образе школьника – в очках и с маленьким портфелем за плечами. Идея с рюкзаком парню пришла еще во время репетиций своего номера для Нацотбора в Киеве.

К слову, Миколас запомнился еще и танцевальной фишкой – забавными движениями, которые он выполняет, повернувшись к зрителю спиной.

Во время общения с парнем после выступления одна из ведущих подошла к исполнителю, и спросила, что же он носит в рюкзаке – парень зачитал рэп о том, что он носит в нем сэндвич, приготовленный мамой.

Ранее в Порутгалии стартовал первый полуфинал песенного конкурса.

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