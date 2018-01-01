Евровидение-2018: организаторы предложили участнице из Британии SuRie выступить снова

Менеджмент конкурса принес извинения за происшествие на сцене, когда неизвестный выхватил у певицы микрофон.

Неизвестный выхватил микрофон у британки SuRie Фото: Reuters

Организаторы международного вокального конкурса Евровидение заявили, что сожалеют о досадном инциденте, который произошел по время финального выступления с представительницей Британии SuRie.

"Организаторы конкурса сожалеют по поводу вторжения, которое произошло во время выступления участницы из Великобритании в гранд-финале конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне. Мужчина сейчас находится в полиции. Команде Великобритании было предложено выступить снова, но она решила этого не делать, потому что чрезвычайно гордится выступлением певицы и считает предложение абсолютно ненужным", - сообщается на официальной странице конкурса в Twitter.

Напомним, во время выступления в финале Евровидения-2018 участницы из Британии SuRie на сцену выбежал неизвестный мужчина, отобрал у певицы микрофон, и стал выкрикивать какие-то лозунги. Дебошира мгновенно задержала охрана и вывела со сцены. В это время SuRie не растерялась - певица подбадривала зрителей аплодисментами, и когда ей вернули микрофон, допела песню до конца.

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