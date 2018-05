Евровидение-2018 первый полуфинал: где смотреть, видео-трансляция

Уже 8 мая 19 конкурсантов представят свои композиции.

8 мая 19 конкурсантов представят свои композиции

8 мая в столице Португалии городе Лиссабоне начнется 63‑й конкурс песни Евровидение-2018 , и зрители услышат композиции участников первого полуфинал а.

Сражаться за право попасть в гранд-финал будут 19 участников, но только 10 из них смогут пройти дальше. Согласно результатам жеребьевки, конкурсанты выступят в таком порядке: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.

Полуфинал начнется в 22:00 по Киеву. Впервые за всю историю Евровидения в Украине, трансляция песенного конкурса состоится одновременно на 2 телеканалах - телеканал СТБ и UA: Первый.

Трансляцию СТБ можно посмотреть на сайте телеканала. Комментатором будет известный телеведущий Сергей Притула.

UA: Первый будет проводить трансляцию вживую на страницах UA: Евровидение и UA: Первый в Facebook, а также на YouTube-канале UA: Первый. Комментировать конкурс будут ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на Евровидении-2014 Мария Яремчук.

Также посмотреть трансляцию в оригинале можно на официальном YouTube-канале Евровидения-2018.

Всего в конкурсе участвуют 43 страны, они распределены на два полуфинала. 8 мая выступят 19 конкурсантов:

1. Азербайджан - Айсель Мамедова "X My Heart"

2. Исландия - Ари Оулавссон "Our Choice"

3. Албания - Евгент Бушпепа "Mall"

4. Бельгия - Сеннек "A Matter of Time"

5. Чехия - Миколас Йозеф "Lie to Me"

6. Литва - Ева Засимаускайте "When We're Old"

7. Израиль - Нетта Барзилай "Toy"

8. Белоруссия - Alekseev "Forever"

9. Эстония - Элина Нечаева "La Forza"

10. Болгария – Equinox "Bones"

11. Македония - Eye Cue "Lost and Found"

12. Хорватия - Франка "Crazy"

13. Австрия - Сезар Семпсон "Nobody But You"

14. Греция - Джанна Терзи "Oneiro Mou"

15. Финляндия - Саара Аалто "Monsters"

16. Армения - Севак Ханагян "Qami"

17. Швейцария - Zibbz "Stones"

18. Ирландия - Райан О'Шонесси "Together"

19. Кипр - Элени Фурейра "Fuego"

10 мая во втором полуфинале выступят 18 участников, среди которых представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров) выступит последним:

1. Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song"

2. Румыния - The Humans "Goodbye"

3. Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"

4. Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"

5. Дания - Расмуссен "Higher Ground"

6. Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"

7. Молдавия - DoReDos "My Lucky Day"

8. Нидерланды - Уэйлон "Outlaw in 'Em"

9. Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"

10. Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis"

11. Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"

12. Мальта - Кристабель "Taboo"

13. Венгрия - AWS "Viszlát nyár"

14. Латвия - Лаура Риззотто "Funny Girl"

15. Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"

16. Черногория - Ваня Радованович "Inje"

17. Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!"

18. Украина - Melovin "Under the Ladder"

Кроме 20 лучших участников по результатам двух полуфиналов, в гранд-финале Евровидения-2018 выступит участница от страны-хозяйки конкурса (Клаудия Паскаль с песней "O jardim"), а также представители "Большой пятерки":

1. Великобритания - SuRie "Storm"

2. Германия - Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"

3. Испания - Альфред & Амайя "Tu canción"

4. Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро "Non mi avete fatto niente"

5. Франция - Madame Monsieur "Mercy"

По новым прогнозам букмекеров, в финале одержит победу не представительница от Израиля Нетта Барзилай, как раньше сообщалось, а участница от Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego".

Напомним, что первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится 8 мая, второй полуфинал – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.

Читайте наши новости в Facebook