"Евровидение-2018". Популярная украинская певица оценила шансы на победу Melovin

Номер Melovin был очень красивым, считает Ирина Федишин.

Ирина Федишин Главред

Победитель Нацотбора на "Евровидение-2018" певец Melovin сможет попасть в десятку песенного конкурса.

Такое мнение высказала популярная украинская певица и автор песен Ирина Федишин, отвечая на вопрос читателя во время чата в "Главреде".

По ее мнению, номер Melovin был очень красивым.

"Он — харизматичный парень. Он выделяется из всех. Я видела его номер, потому что мне, безусловно, было интересно, кто будет представлять Украину. Горящие лестницы, фортепиано... Все сделано в рамках требований "Евровидения", — подчеркнула она.

Вместе с тем Федишин подчеркнула, что дальше все будет зависеть от самого исполнителя.

"Надо собраться, выйти, пережить всю эту историю на сцене, чтобы зритель почувствовал себя где-то внутри, чтобы это зрителя зацепило. Думаю, ему все удастся, и Украина будет однозначно в десятке", — добавила Федишин.

Напомним, ранее Федишин предложила наказание для украинских артистов, гастролирующих в РФ.