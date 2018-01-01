Евровидение-2018: самые яркие моменты первого полуфинала, фото

Зрители определились с первой десяткой финалистов.

8 мая в столице Португалии Лиссабоне прошел первый полуфинал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Сражались за право попасть в гранд-финал 19 участников, но только 10 из них прошли дальше. Согласно результатам жеребьевки, конкурсанты выступили в таком порядке: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.

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Отметим, что зрители уже проголосовали за первую десятку финалистов, которые 12 мая будут бороться за победу и право провести "Евровидение" в своей стране.

Своими выступлениями поразили зрителей фаворитки букмекеров израильтянка Нетта Барзилай и конкурсантка из Кипра Элени Фурейра. Обе девушки зажгли на сцене, и подтвердили статус лидеров конкурса.

Представитель Чехии Миколас Йозеф хоть и получил серьезную травму на репетиции, все же "летал" на сцене и активно танцевал.

А вот 24-летний артист из Украины Alekseev, который в этом году представлял Беларусь на конкурсе, не смог получить путевку в финал.

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