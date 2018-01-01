Евровидение-2018: самые яркие участники первого полуфинала

Украина сможет поболеть за украинца, который будет представлять Беларусь.

У Нетты Барзилай вырвала лидерство представительница Кипра Элени Фурейра

8 мая в столице Португалии городе Лиссабоне начнется 63‑й конкурс песни Евровидение-2018 , и зрители услышат композиции участников первого полуфинал а.

Сражаться за право попасть в гранд-финал будут 19 участников, но только 10 из них смогут пройти дальше. Согласно результатам жеребьевки, конкурсанты выступят в таком порядке: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.

Первый полуфинал станет битвой практически всех основных фаворитов Евровидения.

В списке выступающих - израильтянка Нетта Барзилай, которая буквально "взорвала" сеть своей песней "Toy", которую презентует под номером 7. По прогнозам букмекеров она не покидала первое место на протяжении всей подготовки к конкурсу.

Однако 8 мая в день старта первого полуфинала, букмекеры отдали лидерство представительнице Кипра Элени Фурейре, которая будет закрывать шоу с песней "Fuego". Девушка трижды пыталась попасть на "Евровидение" от Греции, однако в этот раз удалось пройти нацотбор только от Кипра.

Хотя Украина и не участвует в первом полуфинале (певца Melovin мы увидим 10 мая), поболеть за своих украинцы все же смогут. Под восьмым номером на сцену поднимется украинский певец Alekseev – он в этом году представляет Белоруссию с песней "Forever".

Еще один знакомый украинцам исполнитель будет отстаивать честь родной Армении - победитель седьмого сезона украинского "Х-фактора" Севак Ханагян выступит под номером 16 с песней "Qami" ("Ветер").

Однако, отправить за них SMS украинцы не смогут. Согласно правил, наша страна сегодня не голосует.

Также букмекеры прогнозируют выход в финал конкурса 20-летнему чеху Миколасу Йозефу, который выступит пятым с песней "Lie to me". Исполнителю, который за весь период не покидал десятку лидеров по общим ставкам, букмекеры пророчат 6 место в гранд-финале Евровидения.

Оперную певицу российского происхождения Элину Нечаеву, которая будет представлять Эстонию с песней "La Forza", считают "темной лошадкой" конкурса, и букмекеры прогнозируют ей выход в финал, и в итоге 4 место на конкурсе.

Что касается ставок на выход из первого полуфинала, то у букмекеров по состоянию на день 8 мая десятка лидеров изменилась.

Букмекеры поменяли десятку лидеров Скриншот eurovisionworld.com

Напомним, полуфинал начнется в 22:00 по Киеву. Впервые за всю историю Евровидения в Украине, трансляция песенного конкурса состоится одновременно на 2 телеканалах - телеканал СТБ и UA: Первый.

Напомним, что первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится 8 мая, второй полуфинал – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.

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