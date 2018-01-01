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Евровидение-2018: сексуальная Элени Фурейра зажгла на сцене конкурса

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Певица выступила в обольстительном комбинезоне.

Евровидение, Кипр
Певица выступила в обольстительном комбинезоне Скриншот youtube.com/user/eurovision
8 мая в первом полуфинале Евровидения-2018, который проходит в столице Португалии Лиссабоне, с песней "Fuego" выступила конкурсантка из Кипра Элени Фурейра.

В день  проведения первого полуфинала букмекеры внезапно изменили прогнозы относительно претендентов на победу в вокальном конкурсе. Элени Фурейра потеснила Нетту Барзилай из Израиля с ее зажигательной композицией "Toy" с первого места.

Девушка трижды пыталась попасть на "Евровидение" от Греции, однако в этот раз удалось пройти нацотбор только от Кипра.
На сцене Элени появилась в блестящем комбинезоне, который подчеркивал потрясающую фигуру артистки.

Отметим, что Кипр еще ни разу не побеждал на Евровидении.

Ранее  победитель украинского "Х-фактора" Севак Ханагян выступил в первом полуфинале.

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