"Евровидение-2018": стали известны имена первых участников финала Нацотбора

10 февраля состоялся первый полуфинал Национального отбора-2018.

Стали известны победители первого полуфинала Нацотбора Скриншот: YuoTube

По результатам зрительского голосования в сумме с оценками членов жюри, в финале Национального отбора за победу будут бороться LAUD, The Erised и VILNA.

Певец LAUD за песню "Waiting" получил от членов жюри самую высокую оценку-9 баллов, от зрителей – 7. В итоге исполнитель набрал 16 баллов.

Второй стала группа The Erised – жюри им поставили всего 5 баллов, но зрители поддержали исполнителей и поставили 8 баллов.

На право третьим сражаться в финале претендовали Сергей Бабкин, Pur:Pur и VILNA, они набрали одинаковое количество баллов, но по правилам голосования, судьбу третьего победителя первого полуфинала решили зрители. Наивысшую оценку - 9 баллов от них получила VILNA.

Напомним, в первом полуфинале отбора предстали девять конкурсантов: Сергей Бабкин, СONSTANTINE, LAUD, группы KAZKA, The ВЙО, Kozak System, VILNA, Pur:Pur и The Erised.

Второй полуфинал, в котором примут участие 9 исполнителей, пройдет 17 февраля. В финал, который состоится 24 февраля, пройдут шесть участников. Победитель Нацотбора представит Украину на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне с той же песней, с которой он участвовал в отборе.