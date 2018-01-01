"Евровидение-2018": Стало известно, кто будет объявлять результаты голосования от Украины

Onuka первой выйдет на связь с Лиссабоном, чтобы раздать финалистам баллы.

Onuka будет спикером "Евровидения-2018" Instagram

Фронтвумен группы Onuka Ната Жижченко будет спикером во время объявление результатов голосования жюри в финале "Евровидения-2018"

Onuka первой выйдет на связь с Лиссабоном, чтобы раздать финалистам баллы. Затем свои результаты назовут остальные 42 страны-участницы "Евровидения-2018". Международный телемост завершится в Португалии – принимающая страна традиционно закрывает церемонию, сообщает официальный сайт конкурса.

От Белоруссии презентером станет дуэт NaviBand — прошлогодние участники от страны, которые выступали в Киеве. К слову, у пары совсем недавно родился сын. Конкурсантов "Евровидения-2017" мы увидим также во время включений из Голландии, Македонии, Греции, Норвегии и с Кипра. От России, которая покажет финальное шоу, несмотря на вылет Юлии Самойловой во втором полуфинале, баллы объявит певица Алсу. Она участвовала в конкурсе в 2009 году.

Напомним, во время киевского конкурса группа Onuka с оркестром НАОНИ выступила в одном из интервал-актов. Ролик с их номером стал рекордным по количеству просмотров, оставив далеко позади выступления конкурсантов.

Финал "Евровидения-2018" состоится сегодня, 12 мая. Начало шоу запланировано на 22:00 по киевскому времени. Украину представит певец Melovin.

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