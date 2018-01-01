"Евровидение-2018": украинский певец представит Беларусь

В финале белорусского нацотбора на конкурс песня украинца набрала максимальное количество баллов.

Никита Алексеев представит Беларусь на "Евровидении-2018" Скриншот видео с youtube.com

В пятницу, 16 февраля, в столице Беларуси Минске прошел финал национального отбора на песенный конкур "Евровидение-2018", победил украинский певец Никита Алексеев (псевдоним Alekseev).

Победителя выбирали из девяти претендентов путем голосования телезрителей и профессионального жюри, пишет "Радио Свобода".

По данным издания, песня исполнителя "Forever" набрала максимальное количество баллов.

Ранее белорусские участники нацотбора на "Евровидение-2018" утверждали, что композиция Никиты Алексеева нарушает правила конкурса, поскольку была представлена задолго до отбора, и требовали дисквалифицировать артиста. В команде певца обвинения отвергли.

Напомним, в 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне, уже незваны его ведущие.