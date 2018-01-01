Евровидение-2018: в день второго полуфинала букмекеры внесли изменения в тройку лидеров

Представитель Норвегии Александр Рыбак поднялся на 2 место.

Букмекеры поставили представителя Норвегии Александра Рыбака на 2 место Фото: пресс-служба артиста

В день второго полуфинала 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018 10 мая букмекеры внесли изменения в прогнозы относительно претендентов на победу в вокальном конкурсе.

По информации Eurovisionworld, среди лидеров рейтинга произошла перестановка. Лидировать так и осталась исполнительница от Кипра, а вот конкурсант из Норвегии подвинул на 3 место представительницу Израиля.

По данным букмекеров, на первом месте находится конкурсантка из Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego". Второе место занимает представитель Норвегии, победитель 2009 года Александр Рыбак с песней "That's How You Write A Song", который вытеснил на 3 место Нетту Барзилай из Израиля с ее зажигательной композицией "Toy".

Нетту Барзилай вытеснили с 1 на 3 место Скриншот eurovisionworld.com

Второй полуфинал Евровидения-2018: участники

Во втором полуфинале исполнят свои композиции 18 участников, среди которых и представитель от Украины Melovin – своей песней "Under The Ladder" он закроет полуфинал.

Конкурсанты будут выступать в таком порядке:

1. Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song"

2. Румыния - The Humans "Goodbye"

3. Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"

4. Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"

5. Дания - Расмуссен "Higher Ground"

6. Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"

7. Молдавия - DoReDos "My Lucky Day"

8. Нидерланды - Уэйлон "Outlaw in 'Em"

9. Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"

10. Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis"

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11. Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"

12. Мальта - Кристабель "Taboo"

13. Венгрия - AWS "Viszlát nyár"

14. Латвия - Лаура Риззотто "Funny Girl"

15. Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"

16. Черногория - Ваня Радованович "Inje"

17. Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!"

18. Украина - Melovin "Under the Ladder"

Кто победит? Мнение эксперта и прогнозы букмекеров

Букмекеры предрекли представителю от Украины Melovin выход в финал, однако в гранд-финале ему не удастся попасть в 10-ку лидеров, ему "светит" 18 место.

Креативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев считает, что Melovin не хватит сил пробраться хотя бы в десятку гранд-финалистов, потому что, по словам эксперта, артист "слишком закрыт, слишком вял, слишком флегматичен, причем в плохом смысле слова".

Не сможет попасть даже в 20-ку гранд-финалистов, по мнению букмекеров, исполнительница из России Юлия Самойлова с песней "I won't break" ("Я не сломаюсь"). Ей букмекеры сулят 24 место.

Где смотреть видео-трансляцию Евровидения-2018

Прямой эфир второго полуфинала песенного конкурса начнется в 22.00 по Киеву. Трансляция песенного конкурса состоится одновременно на 2 телеканалах - телеканал СТБ и UA: Первый.

Также посмотреть выступления участников можно и онлайн - на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv.

Как голосовать за участников

Согласно правил Евровидения, голосовать за Melovin украинцам нельзя - деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.

Поэтому можно отдать свой голос за понравившегося участника. Сделать это можно с помощью мобильного телефона, когда ведущие огласят старт голосованию. Во время трансляции на экране появится специальный номер, на который нужно отправить SMS с номером участника. За песню, которая понравилась, можно проголосовать до 20 раз.

В первом полуфинале определилась первая десятка финалистов.

Так выглядит список первых десяти стран-участниц финала:

Албания: Евгент Бушпепа - Mall

Чехия: Миколас Йозеф - Lie to Me

Литва: Ева Засимаускайте - When We're Old

Израиль: Нетта Барзилай - Toy

Эстония: Элина Нечаева - La Forza

Болгария: Equinox - Bones

Австрия: Сезар Семпсон - Nobody But You

Финляндия: Саара Аалто - Monsters

Ирландия: Райан О'Шонесси - Together

Кипр: Элени Фурейра – Fuego

В гранд-финал, кроме 20-ки лучших участников полуфиналов, автоматически пройдут участница от страны-хозяйки конкурса (Клаудия Паскаль с песней "O jardim"), а также представители "Большой пятерки":

1. Великобритания - SuRie "Storm"

2. Германия - Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"

3. Испания - Альфред & Амайя "Tu canción"

4. Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро "Non mi avete fatto niente"

5. Франция - Madame Monsieur "Mercy"

Напомним, что гранд-финал Евровидения-2018 состоится 12 мая в 22.00 по Киеву.

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