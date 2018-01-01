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Евровидение-2018: в день второго полуфинала букмекеры внесли изменения в тройку лидеров

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Представитель Норвегии Александр Рыбак поднялся на 2 место.

Рыбак
Букмекеры поставили представителя Норвегии Александра Рыбака на 2 место Фото: пресс-служба артиста
В день второго полуфинала 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018  10 мая букмекеры внесли изменения в прогнозы относительно претендентов на победу в вокальном конкурсе.

По информации Eurovisionworld, среди лидеров рейтинга произошла перестановка. Лидировать так и осталась исполнительница от Кипра, а вот конкурсант из Норвегии подвинул на 3 место представительницу Израиля.

По данным букмекеров, на первом месте находится конкурсантка из Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego". Второе место занимает представитель Норвегии, победитель 2009 года Александр Рыбак с песней "That's How You Write A Song", который вытеснил на 3 место Нетту Барзилай из Израиля с ее зажигательной композицией "Toy".

букмекеры, евровидение
Нетту Барзилай вытеснили с 1 на 3 место Скриншот eurovisionworld.com

Второй полуфинал Евровидения-2018: участники

Во втором полуфинале исполнят свои композиции 18 участников, среди которых и представитель от Украины Melovin – своей песней "Under The Ladder" он закроет полуфинал.

Конкурсанты будут выступать в таком порядке:

1. Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song" 
2. Румыния - The Humans "Goodbye" 
3. Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"
4. Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"
5. Дания  - Расмуссен "Higher Ground"
6. Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"
7. Молдавия - DoReDos "My Lucky Day"
8. Нидерланды - Уэйлон "Outlaw in 'Em"
9. Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"
10. Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis"

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11. Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"
12. Мальта - Кристабель "Taboo" 
13. Венгрия - AWS  "Viszlát nyár"
14. Латвия - Лаура Риззотто  "Funny Girl"
15. Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"
16. Черногория - Ваня Радованович "Inje" 
17. Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!" 
18. Украина - Melovin "Under the Ladder"

Кто победит? Мнение эксперта и прогнозы букмекеров

Букмекеры предрекли представителю от Украины Melovin выход в финал, однако в гранд-финале ему не удастся попасть в 10-ку лидеров, ему "светит" 18 место.

Креативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев считает, что Melovin не хватит сил пробраться хотя бы в десятку гранд-финалистов, потому что, по словам эксперта, артист "слишком закрыт, слишком вял, слишком флегматичен, причем в плохом смысле слова".

Не сможет попасть даже в 20-ку гранд-финалистов, по мнению букмекеров, исполнительница из России Юлия Самойлова с песней "I won't break" ("Я не сломаюсь"). Ей букмекеры сулят 24 место.

Где смотреть видео-трансляцию Евровидения-2018

Прямой эфир второго полуфинала песенного конкурса начнется в 22.00  по Киеву. Трансляция песенного конкурса состоится одновременно на 2 телеканалах - телеканал СТБ и UA: Первый.

Также посмотреть выступления участников можно и онлайн - на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv

Как голосовать за участников

Согласно правил Евровидения, голосовать за Melovin украинцам нельзя - деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.

Поэтому можно отдать свой голос за понравившегося участника. Сделать это можно с помощью мобильного телефона, когда ведущие огласят старт голосованию. Во время трансляции на экране появится специальный номер, на который нужно отправить SMS с номером участника. За песню, которая понравилась, можно проголосовать до 20 раз.

В первом полуфинале определилась первая десятка финалистов.

Так выглядит список первых десяти стран-участниц финала:

Албания:  Евгент Бушпепа - Mall
Чехия: Миколас Йозеф - Lie to Me
Литва: Ева Засимаускайте - When We're Old
Израиль: Нетта Барзилай - Toy
Эстония: Элина Нечаева - La Forza
Болгария: Equinox - Bones
Австрия: Сезар Семпсон - Nobody But You
Финляндия: Саара Аалто - Monsters
Ирландия: Райан О'Шонесси - Together
Кипр: Элени Фурейра – Fuego

В гранд-финал, кроме 20-ки лучших участников полуфиналов, автоматически пройдут участница от страны-хозяйки конкурса (Клаудия Паскаль с песней "O jardim"), а также представители "Большой пятерки":

1. Великобритания - SuRie "Storm" 
2. Германия - Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"    
3. Испания - Альфред & Амайя "Tu canción" 
4. Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро "Non mi avete fatto niente" 
5. Франция - Madame Monsieur "Mercy" 

Напомним, что гранд-финал Евровидения-2018 состоится 12 мая в 22.00 по Киеву.

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