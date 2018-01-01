Второй полуфинал Евровидения-2018: где смотреть, видео-трансляция

Уже 10 мая 18 конкурсантов представят свои композиции.

Melovin выступит уже во втором полуфинале конкурса Фото: Униан

10 мая в столице Португалии городе Лиссабоне пройдет второй полуфинал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018 , и зрители услышат композиции 18-ти участников, среди которых выступит и представитель от Украины Melovin

Полуфинал начнется в 22:00 по Киеву. Евровидение-2018 смотреть онлайн можно будет на одновременно на двух телеканалах - СТБ, комментатором будет известный ведущий Сергей Притула, и UA: Первый.

Также прямой эфир можно посмотреть на "UA: Крым", второй полуфинал будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv.

Кроме того, посмотреть трансляцию в оригинале можно на официальном YouTube-канале Евровидения-2018.

Второй полуфинал Евровидения-2018: участники

Сражаться за право попасть в гранд-финал будут 18 участников, среди которых представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров).

Оданко только 10 из них смогут пройти дальше. Конкурсанты будут выступать в таком порядке:

1. Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song"

2. Румыния - The Humans "Goodbye"

3. Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"

4. Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"

5. Дания - Расмуссен "Higher Ground"

6. Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"

7. Молдавия - DoReDos "My Lucky Day"

8. Нидерланды - Уэйлон "Outlaw in 'Em"

9. Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"

10. Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis"

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11. Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"

12. Мальта - Кристабель "Taboo"

13. Венгрия - AWS "Viszlát nyár"

14. Латвия - Лаура Риззотто "Funny Girl"

15. Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"

16. Черногория - Ваня Радованович "Inje"

17. Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!"

18. Украина - Melovin "Under the Ladder"

Кто победит? Мнение эксперта и прогнозы букмекеров

По новым прогнозам букмекеров, в финале одержит победу не представительница от Израиля Нетта Барзилай, как раньше сообщалось, а участница от Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego". Обе девушки из первого полуфинала прошли в финал конкурса, будут бороться за победу и право проведения Евровидения – 2019 в своей стране.

По мнению букмекеров, представитель от Украины Melovin займет 18 место, а конкурсантке из России Юлии Самойловой "светит" лишь 24 место.

Букмекеры поставили представителя от Украины на 18 место Скриншот Eurovisionworld

Согласен с прогнозами букмекеров икреативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев – он считает, что Melovin на Евровидении-2018 ждет провал, и назвал артиста слишком вялым, закрытым, флегматичным, и не готовым к такому серьезному конкурсу.

А вот конкурсантке от Израиля Нетте Барзилай он пророчит победу, и считает композицию певицы настоящим хитом.

В первом полуфинале определилась первая десятка финалистов.

Так выглядит список первых десяти стран-участниц финала:

Албания: Евгент Бушпепа - Mall

Чехия: Миколас Йозеф - Lie to Me

Литва: Ева Засимаускайте - When We're Old

Израиль: Нетта Барзилай - Toy

Эстония: Элина Нечаева - La Forza

Болгария: Equinox - Bones

Австрия: Сезар Семпсон - Nobody But You

Финляндия: Саара Аалто - Monsters

Ирландия: Райан О'Шонесси - Together

Кипр: Элени Фурейра – Fuego

Кроме 20 лучших участников по результатам двух полуфиналов, в гранд-финале Евровидения-2018 выступит участница от страны-хозяйки конкурса (Клаудия Паскаль с песней "O jardim"), а также представители "Большой пятерки":

1. Великобритания - SuRie "Storm"

2. Германия - Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"

3. Испания - Альфред & Амайя "Tu canción"

4. Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро "Non mi avete fatto niente"

5. Франция - Madame Monsieur "Mercy"

Большой финал, во время которого будет выбран победитель Евровидения - 2018, состоится 12 мая.

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