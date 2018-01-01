Второй полуфинал Евровидения-2018: где смотреть, видео-трансляция

Уже 10 мая 18 конкурсантов представят свои композиции.
Полуфинал начнется в 22:00 по Киеву. Евровидение-2018 смотреть онлайн можно будет на одновременно на двух телеканалах - СТБ, комментатором будет известный ведущий Сергей Притула, и UA: Первый.
Также прямой эфир можно посмотреть на "UA: Крым", второй полуфинал будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv.
Кроме того, посмотреть трансляцию в оригинале можно на официальном YouTube-канале Евровидения-2018.
Второй полуфинал Евровидения-2018: участники
Сражаться за право попасть в гранд-финал будут 18 участников, среди которых представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров).
Оданко только 10 из них смогут пройти дальше. Конкурсанты будут выступать в таком порядке:
1. Норвегия - Александр Рыбак "That's How You Write А Song"
2. Румыния - The Humans "Goodbye"
3. Сербия - Саня Илич и Балканика "Nova deca"
4. Сан-Марино - Джессика и Дженифер Бренинг "Who We Are"
5. Дания - Расмуссен "Higher Ground"
6. Россия - Юлия Самойлова "I Won't Break"
7. Молдавия - DoReDos "My Lucky Day"
8. Нидерланды - Уэйлон "Outlaw in 'Em"
9. Австралия - Джессика Маубой "We Got Love"
10. Грузия - Iriao "Sheni Gulistvis"
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11. Польша - Gromee & Лукас Майер "Light Me Up"
12. Мальта - Кристабель "Taboo"
13. Венгрия - AWS "Viszlát nyár"
14. Латвия - Лаура Риззотто "Funny Girl"
15. Швеция - Бенджамин Ингроссо "Dance You Off"
16. Черногория - Ваня Радованович "Inje"
17. Словения - Леа Сирк "Hvala, ne!"
18. Украина - Melovin "Under the Ladder"
Кто победит? Мнение эксперта и прогнозы букмекеров
По новым прогнозам букмекеров, в финале одержит победу не представительница от Израиля Нетта Барзилай, как раньше сообщалось, а участница от Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego". Обе девушки из первого полуфинала прошли в финал конкурса, будут бороться за победу и право проведения Евровидения – 2019 в своей стране.
По мнению букмекеров, представитель от Украины Melovin займет 18 место, а конкурсантке из России Юлии Самойловой "светит" лишь 24 место.
Согласен с прогнозами букмекеров икреативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев – он считает, что Melovin на Евровидении-2018 ждет провал, и назвал артиста слишком вялым, закрытым, флегматичным, и не готовым к такому серьезному конкурсу.
А вот конкурсантке от Израиля Нетте Барзилай он пророчит победу, и считает композицию певицы настоящим хитом.
В первом полуфинале определилась первая десятка финалистов.
Так выглядит список первых десяти стран-участниц финала:
Албания: Евгент Бушпепа - Mall
Чехия: Миколас Йозеф - Lie to Me
Литва: Ева Засимаускайте - When We're Old
Израиль: Нетта Барзилай - Toy
Эстония: Элина Нечаева - La Forza
Болгария: Equinox - Bones
Австрия: Сезар Семпсон - Nobody But You
Финляндия: Саара Аалто - Monsters
Ирландия: Райан О'Шонесси - Together
Кипр: Элени Фурейра – Fuego
Кроме 20 лучших участников по результатам двух полуфиналов, в гранд-финале Евровидения-2018 выступит участница от страны-хозяйки конкурса (Клаудия Паскаль с песней "O jardim"), а также представители "Большой пятерки":
1. Великобритания - SuRie "Storm"
2. Германия - Михаэль Шульте "You Let Me Walk Alone"
3. Испания - Альфред & Амайя "Tu canción"
4. Италия - Эрмал Мета & Фабрицио Моро "Non mi avete fatto niente"
5. Франция - Madame Monsieur "Mercy"
Большой финал, во время которого будет выбран победитель Евровидения - 2018, состоится 12 мая.
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