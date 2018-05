Возвращение Рыбака, фиаско россиянки и шансы Melovin. Чего ждать от второго полуфинала Евровидения-2018

Сегодня, 10 мая, зрители узнают, кто из участников прошел в финал песенного конкурса Евровидение-2018, который состоится в Лиссабоне.

10 мая на сцене Евровидения-2018 выступят 18 участников

В четверг, 10 мая, пройдет второй полуфинал Евровидения-2018. В нем выступят 18 участников, в том числе и украинский конкурсант - Melovin. Песней "Under the Ladder" он закроет второй полуфинал.

Пробиться в финал вместе с Украиной попытаются Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория Словения.

Второй полуфинал "Евровидения-2018" можно посмотреть на каналах "UA: Первый", "UA: Крым" и "СТБ". Трансляция стартует в 22:00. Также второй полуфинал покажут сайты Eurovision.ua и официальный сайт Евровидения 2018 – Еurovision.tv. Смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения 2018 можно на нашем сайте.

В отличие от первого полуфинала, украинцы смогут голосовать за любого из участников второго полуфинала, кроме украинского конкурсанта Melovin. За песню, которая вам понравится, мы можете отдать голос до 20 раз.

Как и в прошлом году победитель Евровидения определится в результате отдельных оценок от судей и от зрителей. Таким образом, кто победил на Евровидении-2018 не будет известно до последней минуты. Большой финал состоится в Португалии 12 мая в 22:00.

Евровидение-2018: участники второго полуфинала

Во втором полуфинале выступит один из фаворитов Евровидения-2018 Александр Рыбак, который уже побеждал на конкурсе в 2009 году. На этот раз ему прогнозируют 2 место.

Украинскому певцу Melovin букмекеры сулят прохождение в финал с 4 места, но по результатам финала ему прочат всего лишь 18 место (из 26). Также успех во втором полуфинале, по мнению экспертов, ждет конкурсантов из Швеции, Молдовы, Австралии, Польши, Дании, Нидерландов, Венгрии и Латвии.

А вот россиянка Юлия Самолова, которую в прошлом году Украина не пустила на конкурс в Киев, согласно прогнозам, в финал Евровидения-2018 не пройдет.

Участники второго полуфинала выступят на Евровидении-2018 в таком порядке:

1. Норвегия – Alexander Rybak "That'S How You Write А Song"

2. Румыния – The Humans "Goodbye"

3. Сербия – Sanja Ilić & Balkanika "Nova deca"

4. Сан-Марино –Jessika (feat. Jenifer Brening) "Who We Are"

5. Дания – Rasmussen "Higher Ground"

6. Россия – Julia Samoylova "I Will not Break"

7. Молдова – DoReDos "My Lucky Day"

8. Нидерланды – Waylon "Outlaw in 'Em"

9. Австралия – Jessica Mauboy "We Got Love"

10. Грузия – Iriao "Sheni Gulistvis"

11. Польша – Gromee feat. Lukas Meijer "Light Me Up"

12. Мальта – Christabelle "Taboo"

13. Венгрия – AWS "Viszlát nyár"

14. Латвия – Laura Rizzotto "Funny Girl"

15. Швеция – Benjamin Ingrosso "Dance You Off"

16. Черногория – Vanja Radovanovic "Inje"

17. Словения – Lea Sirk "Hvala, ne!"

18. Украина – MELOVIN "Under the Ladder"

Послушать и посмотреть выступления участников второго полуфинала Евровидения до старта конкурса можно на официальном видео от Евровидения.

Кто прошел в финал Евровидения-2018 из первого полуфинала

В результате первого полуфинала конкурса в большой финал Евровидения-2018 пробились 10 стран. Среди них и две фаворитки букмекеров - представительница Израиля Нетта Барзилай и участница от Кипра Элени Фурейра. Эксперты сулят Кипру 1 место, а Израилю - 3 место. Хотя за неделю до старта конкурса букмекеры прогнозировали победу именно Нетте.

Опрошенные "Главредом" эксперты склоняются к тому, что на Евровидении в этом году "золото" все таки получит певица из Израиля. Они прогнозируют, что на Евровидении в Лиссабоне должно победить что-то либо танцевальное, либо агрессивное, либо фрикообразное. А песня и образ Нетты идеально вписываются в это описание.

Читайте также: Евровидение-2018: почему "кудахтанье" Израиля достойно победы, и в чем не дотягивает Melovin

Список стран, которые получили путевку в финал Евровидения-2018 выглядит следующим образом:

1. Cesár Sampson (Австрия) с песней "Nobody But You".

2. Elina Nechayeva (Эстония) с песней "La Forza".

3. Eleni Foureira (Кипр) с песней "Fuego".

4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней "When We're Old".

5. Netta Barzilai (Израиль) с песней "TOY".

6. Mikolas Josef (Чехия) с песней "Lie to Me".

7. EQUINOX (Болгария) с песней "Bones".

8. Eugent Bushpepa (Албания) с песней "Mall".

9. Saara Aalto (Финляндия) с песней "Monsters".

10. Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) с песней "Together".

Если вы пропустили первый полуфинал Евровидения-2018, то видео выступления участников можно посмотреть ниже.

Также в финал согласно правилам конкурса автоматически попали пять стран-основательниц конкурса, а также победитель Евровидения-2017 - Португалия.

Португалия. Cláudia rua camilo – "O jardim"

Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto"

Великобритания. SuRie – "Storm"

Испания. Y Amaia Alfred – "Tu canción"

Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone"

Франция. Madame Monsieur – "Mercy"

Напомним, в этом году в "Евровидении" принимает участие 43 страны. От участия в конкурсе отказались несколько стран. Так Турция, которая одержала победу на конкурсе в 2003 году, уже несколько лет протестует против изменения правил конкурса, согласно которого победитель определяется не только благодаря голосам зрителей, но и оценкам профессионального жюри. Лихтенштейн, Люксембург и Монако пожаловались, что не хотят принимать участие в Евровидении-2018 из-за того, что не имеют такой поддержки во время голосования, как их большие соседи. А Босния и Герцеговина и Андорра не поехали на конкурс из-за финансовых проблем.

