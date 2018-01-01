Евровидение-2018: Юлия Самойлова из России выступила во втором полуфинале

Девушка выступила под 6 номером.

Девушка выступила под 6 номером Кадр из youtube.com/user/eurovision

10 мая во втором полуфинале Евровидения-2018 в столице Португалии, Лиссабоне, выступила представительница от России Юлия Самойлова с песней "I Won't Break".

По задумке постановщика номера, Самойлова, у которой первая группа инвалидности, сидела на вершине горы. А на саму гору направлены световые проекции. При этом инвалидная коляска визуально скрыта от зрителей, чтобы, по словам режиссера, якобы не спекулировать на состоянии здоровья певицы.

Ранее сообщалось, что идея постановки – это зарождение жизни. Также в номере принимали участие танцоры в образах Адама и Евы.

Напомним, "Евровидение-2017" прошло в мае минувшего года в Киеве. Юлия Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе с песней " Flame Is Burning". Однако СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. В результате масштабного скандала Россия отказалась от участия в конкурсе.

В отличие от первого полуфинала, украинцы смогут голосовать за любого из участников второго полуфинала, кроме украинского конкурсанта Melovin. За песню, которая вам понравится, мы можете отдать голос до 20 раз.

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