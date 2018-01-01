Евровидение 2018: за кого голосовала Украина

Жители Украины, по сложившейся традиции, активно принимали участие в голосовании.

Баллы от украинского жюри озвучивала Ната Жижченко (вокалистка коллектива Onuka) Скрин трансляции Евровидения 2018

Во время финального этапа международного песенного конкурса "Евровидение-2018" , Ната Жижченко (вокалистка коллектива Onuka), объявила баллы, которые члены украинского жюри поставило участникам.

Самый высший балл - 12, Украина отдала Франции, 10 баллов - Израилю, 8 - Нидерландам, 7 - Австрии, 6 - Швеции, 5 - Словении.

К слову, в состав украинского жюри вошли певицы Христина Соловий и Alloise (Алла Московка), саунд-продюсеры Виталий Климов, Артур Даниелян, и радиоведущий Денис Жупник.

Как сообщается на официальном сайте "Евровидения", украинские телезрители проголосовали следующим образом.

12 баллов - Израилю, 10 баллов - Чехии, 8 баллов - Дания, 7 баллов - Франция, 6 баллов - Молдова, 5 баллов - Италия, 4 баллов - Кипр, 3 баллов - Эстония, 2 баллов - Литва, 1 баллов - Венгрия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что победу на "Евровидении-2018" одержала конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай.

Читайте наши новости в Facebook