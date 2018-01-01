Евровидение: самые яркие фрики за всю историю песенного конкурса

За 63 года на сцене европейского конкурса побывали десятки необычных исполнителей.

Бородатая "леди" Кончита Вурст принесла Австрии победу в 2014 году instagram.com/conchitawurst

Уже 12 мая в столице Португалии Лиссабоне состоится финал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018, среди которых за победу будет сражаться представитель Украины — певец Melovin

"Главред" собрал самых ярких и необычных участников за всю историю существования конкурса.

1. "Чингисхан"

Открывает рейтинг самых необычных артистов группа из Германии "Чингисхан" (Dschinghis Khan), которая в 1979 году выступила с одноименной песней. Шестеро участников коллектива вышли на сцену в нелепых костюмах, которые видимо были созданы из всех элементов одежды монгольских племен разных времен. Главным героем на сцене стал танцор Луис Потгитер, который с оголенным торсом, выступавший в роли Чингисхана. Группа заняла только 4 место.

2. Голубая Барби из Югославии

В 1991 году запомнилась своим выступлением представительница Югославии Драгана Шариф, которая выступала под псевдонимом Baby Doll. Девушка вышла на сцену в образе куклы Барби, одетой во все голубое. Подтанцовка певицы делала странные движения, пока сама певица вяло напевала песню "Brasil". Однако образ Барби не помог Драгане войти в десятку лучших исполнителей конкурса.

3. Первый трансвестит конкурса

В 1998 году победительницей "Евровидения" стала израильская исполнительница Дана Интернэшнл. Такое имя себе взял Ярон Коэн после смены пола. С песней "Дива" Дана прославилась, и стала международной звездой.

4. Трансвеститы – стюардессы в алой форме

Затишье на конкурсе длилось до 2002 года, пока трио Sestre не появилось в алой форме стюардесс в Таллинне в 2002 году. Группа трансвеститов заняла лишь 14-е место, однако запомнились своим нестандартным высьуплением.

5. Жуткие монстры из Финляндии

Самым "богатым" на фриков оказался 2006 год. Именно тогда неожиданную победу получила Финляндия, которую представляла хард-рок группа "Лорди". Музыканты появились на сцене в костюмах жутких монстров со сплющенными голосами и вытекшими глазами.

6. Брутальный гомосексуал Азис

В этом же 2006 году на сцене главного музыкального конкурса Европы засветился открытый гомосексуалист и знаменитый персонаж интернета — певец Азис, более известный как Мразиш. Выступал он на бек-вокале с болгарской певицей Марианой Поповой, но они даже не прошли в финал.

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7. "Проводница" с 7-килограммовой звездой на голове Верка Сердючка

После громкого 2006 года, Евровидение-2007 просто не могло быть менее пресным. Незабвенная представительница Украины Верка Сердючка покорила зрителей песней "Dancing Lasha Tumbai". В конкурсе в Хельсинки она заняла второе место.

8. Поющий индюк

В 2008 году в Сербии выступил одни из самых неоднозначных персонажей за всю историю Евровидения – поющий ирландский индюк. Точнее, это была укла в виде этой домашней птицы по имени Индюк Дастин. Его сопровождал коллектив Irelande Douze Pointe с дикой подтанцовкой в перьях и "хвостах". Однако, такой образ не принес успеха конкурсантам - они так и остаились в полуфинале.

9. Гордость внуков "Бурановские бабушки"

Второе место на Евровидении в 2012 году заняли российские "Бурановские бабушки" с песней "Party For Everybody". Самой молодой из них на момент выступления было 54 года. Бабушки завоевали симпатию телезрителей своими фолк-образами и песней в соответствующем стиле.

10. Бородатая "леди"

В 2014 году сенсацией Евровидения стала невероятная исполнительница Кончита Вурст. Настоящее имя певца - Томас Нойвирт, он появился на сцене в женском образе с густой бородой, ярко накрашенными глазами, парике и длинном платье с песней "Rise like a phoenix". В дополнение к этому, у артиста еще восхитительный голос, и он сумел победить в конкурсе.

11. Яркая клоунесса с пышными формами

Фаворитка букмекеров и любимица зрителей Нетта Барзилай из Израиля покорила Евровидение-2018 своими необычными нарядами, пышными формами и странным звучанием песни "Toy".

Напомним, финал конкурса состоится 12 мая, в нем примут участие представители 26 стран (пять из них — основатели конкурса — Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также государство, представитель которого победил в 2017-м, — Португалия, попали в финал автоматически). Первым выступит украинский певец Melovin (Константин Бочаров).

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