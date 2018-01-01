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"F*ck Trump": Роберт Де Ниро выругался на президента США и сорвал овации

Сегодня, 11:54

Актер во время вручения наград "Tony" не сдержался и обматерил Трампа.

Роберт де Ниро
Актер во время вручения наград «Tony» не сдержался и обматерил Трампа.
Американский актер, обладатель премии "Оскар" Роберт Де Ниро во время премии Tony Awards, которая состоялась 11 июня в Нью-Йорке в Radio City Music Hall, не сдержал своих эмоций и обматерил президента США Дональда Трампа.

Актер вышел на сцену, чтобы объявить победителя в одной из номинаций, но прежде чем объявить выступление Брюса Спрингстина, де Ниро дважды выругался на президента Америки.

"Я собираюсь вот что сказать. F*ck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только F*ck Trump", - сказал актер.

Зал с бурными овациями отреагировал на слова актера, многие даже аплодировали стоя.

К слову, одни телеканалы "запикали" слова актера, другие же вовсе вырезали момент с ругательством.

Ранее Роберт Де Ниро поставил диагноз США.

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Теги:  
США, Роберт Де Ниро, Дональд Трамп, видео
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