"F*ck Trump": Роберт Де Ниро выругался на президента США и сорвал овации

Актер во время вручения наград "Tony" не сдержался и обматерил Трампа.

Актер во время вручения наград «Tony» не сдержался и обматерил Трампа.

Американский актер, обладатель премии "Оскар" Роберт Де Ниро во время премии Tony Awards, которая состоялась 11 июня в Нью-Йорке в Radio City Music Hall, не сдержал своих эмоций и обматерил президента США Дональда Трампа.

Актер вышел на сцену, чтобы объявить победителя в одной из номинаций, но прежде чем объявить выступление Брюса Спрингстина, де Ниро дважды выругался на президента Америки.



"Я собираюсь вот что сказать. F*ck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только F*ck Trump", - сказал актер.

Зал с бурными овациями отреагировал на слова актера, многие даже аплодировали стоя.

К слову, одни телеканалы "запикали" слова актера, другие же вовсе вырезали момент с ругательством.

Ранее Роберт Де Ниро поставил диагноз США.

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