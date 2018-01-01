Фанаты обвинили Олю Полякову в плагиате песни Макса Барских

Артистка на "Вечере премьер с Катей Осадчей" представила композицию "Королева ночи"

Артистка на «Вечере премьер с Катей Осадчей» представила песню «Королева ночи» instagram.com/polyakovamusic

Известную украинскую певицу Олю Полякову поклонники обвинили в плагиате.

Так, артистка на "Вечере премьер с Катей Осадчей" представила песню "Королева ночи".

Видео уже появилось в Сети, и поклонники возмущены тем, как ее песня похожа на композицию другого украинского артиста – Макса Барских "Туманы".

"Барских-туманы)) зачем так жестко плагиатить) но припев будет на каждой дискотеке летом", "Похожа музыкой на Барских - Туманы", "Я слышал песню барских туманы один раз и то заметил сходство", "Плагиат! Проигрыш Лободы, песня под Барского косит… от Олька, сама, что ли, не можешь?", - удивлялись фанаты.

Но нашлись и те, кто защитил артистку от нападок комментаторов.

"Это очередной шедевр. Оля так держать! Зажгла публику. Песня бомбезная", "Где Вы там "Туманы" нашли? Полякова бомбезна, как всегда!", "Плагиатом и не пахнет!", - писали юзеры.

Ранее Оля Полякова похвасталась пасхальной выпечкой.