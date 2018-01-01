Фанаты участника Нацотбора Melovin угрожали Джамале расправой

Певица пожаловалась, что ее забросали жуткими сообщениями и звонками.

Джамале угрожали расправой Скриншот YouTube

В прямом эфире финала Нацотбора член жюри Джамала призналась, что ей угрожали поклонники артиста Melovin.

Фанатам не понравилось мнение артистки по поводу выступления певца. Она поделилась, что поклонники Melovin закидывали ее сообщениями, писали во всех соцсетях и звонили с таким текстом "я тебя найду, урою", "я тебя выслежу, буду ждать тебя". Джамала сказала, что такие выходки грозят криминальной ответственостью.

Артист ответил, что не считает таких людей истинными меловинаторами (так он называет свою фан-базу), и извинился перед артисткой: "за свою фан-аудиторию я прошу у вас прощения".

Ранее Сергей Притула и Laud в эфире Нацотбора тренировали на зрительницах взгляд мачо.