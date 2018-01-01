"Фасолинка торчит": поклонники заметили интимную особенность Бузовой на фото в купальнике

Певица поделилась снимком в ярком пляжном образе.
На фото, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в красном слитном купальнике, который плотно обтягивает ее фигуру.
Подписчики артистки отметили, что она выглядит чрезмерно худощавой, а купальник открывает все прелести Бузовой.
"Кожа да кости...беее", "Где сиськи?", "Фасолинка торчит", "Пельмешек выпятила", "Купальник просвечивает…", - критиковали юзеры.
Ранее Алла Пугачева резко отреагировала на "танец любви" Киркорова и Бузовой.
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