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"Фасолинка торчит": поклонники заметили интимную особенность Бузовой на фото в купальнике

Сегодня, 16:14

Певица поделилась снимком в ярком пляжном образе.

Ольга Бузова
Бузова показала фигуру в купальнике instagram.com/buzova86
Российская певица Ольга Бузова поделилась с фанатами снимком с отдыха в теплых странах.

На фото, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в красном слитном купальнике, который плотно обтягивает ее фигуру.

Подписчики артистки отметили, что она выглядит чрезмерно худощавой, а купальник открывает все прелести Бузовой.

"Кожа да кости...беее", "Где сиськи?", "Фасолинка торчит", "Пельмешек выпятила", "Купальник просвечивает…", - критиковали юзеры.

Ольга Бузова
Певица поделилась снимком в ярком пляжном образе instagram.com/buzova86

Ранее Алла Пугачева резко отреагировала на "танец любви" Киркорова и Бузовой.

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Теги:  
Ольга Бузова, фото, купальник
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