Фаворитка "Евровидения-2018" назвала свою главную цель: не победа

Певица сказала, что хочет "делать свою работу наилучшим образом".

Нетта Барзилай (Netta) хочет достучаться до наибольшего количества сердец слушателей Reuters

Представительница Израиля на песенном конкурсе "Евровидение-2018" Нетта Барзилай (псевдоним Netta), которую букмекеры назвали фавориткой , заявила, что для нее главная цель — достучаться до сердец наибольшего количества слушателей.

Победа для певицы "не имеет значения", приводит Укринформ ее слова, сказанные во время итоговой пресс-конференции по результатам первого полуфинала конкурса.

"… я хочу делать свою работу наилучшим образом, хочу вдохновлять максимум людей, достучаться до большего количества сердец, насколько могу это сделать. И если мне это удастся, это будет удивительно для меня и для меня это победа", — отметила артистка.

Напомним, в столице Португалии Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" состоялся 8 мая, в нем приняли участие 19 участников, но только десять из них смогли пройти дальше. Узнать, представители каких стран попали в финал конкурса, можно здесь.

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