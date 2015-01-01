Федор Бондарчук рассказал, почему ушел из семьи к Паулине Андреевой

По словам режиссера, он остался в дружеских отношениях с бывшей супругой.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева Instagram

Об этом пишет starhit.ru.

По словам Федора, их роман с актрисой начался после того, как он принял решение развестись с супругой. Деятель кино очень устал от слухов в прессе, поэтому откровенно рассказал, как все было.

Новые отношения Бондарчука взволновали общественность. Многие стали считать, что молодая актриса спровоцировала развод Федора. В течение долгого периода времени мужчина никак не комментировал подобные слухи, однако в интервью одному из изданий, подводя итоги года, Бондарчук рассказал всю правду о разводе и новом романе с Андреевой.

"Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, что это правильно, когда люди, уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что нужно быть готовым к переменам. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, — это не так", — отметил Федор.

По словам режиссера, он остался в дружеских отношениях с бывшей супругой. Федор считает, что они пережили разрыв очень достойно. Мужчина признается, что для него весь год получился весьма тяжелым. "Заканчиваю его в редком для себя состоянии абсолютного счастья и взгляда в будущее", — признался Бондарчук в интервью Hello.

Напомним, что в скором времени Федор и Паулина планируют свадьбу.