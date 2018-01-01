"Фигура бомба": украинская телеведущая поразила поклонников стройными формами в купальнике

Ведущая отдыхает в Турции.

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками серией фото в купальнике.

На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых запечатлена в слитном нюдовом купальнике с необычным принтом из собственной коллекции. В руках ведущая держала мяч.

Поклонники расхвалили подтянутую фигуру ведущей, назвав ее самым сильным мотиватором – кто-то даже пообещал перестать есть торты, чтобы добиться желаемой формы.

"Фигура у вас бомба, аж стыдно после просмотра ваших фото есть торты, все завязываю", "Смотря на Ваши фото, вдохновилась Вами и решила идти заниматься собой", "Как можно быть такой красивой?", "Купальник бомба! Ну а Вы суперская, как всегда!", - расхвалили формы ведущей поклонники.

Ранее Валерия Крук поразила фигурой в купальнике.

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