"Фигура и попочка просто бомба". Российская грудастая модель побаловала фанатов постельным фото

Девушка умудряется сниматься так, что результат получается одновременно развратным и кокетливым.
Девушка на фото предстала стоящей на коленях посреди широкой кровати практически в формате "в чем мать родила".
Пышные формы ее ухоженного тела были едва прикрыты то ли крайне откровенным пеньюаром, то ли мини-мини купальником.
Поклонники оценили снимок Багдасарян и возбужденно забросали ее восхищенными комментариями.
"Роскошная дама", "Какая ты классная и сексуальная девушка. Фигура и попочка просто бомба! Пушка!", "Ууууффф. Какая попа красивая и шикарная грудь!", "Сиська кривая", "Властвуй".
Напомним, ранее сообщалось о том, что армянская модель побаловала фанатов велопоездкой в нижнем белье.
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