"Фигура и попочка просто бомба". Российская грудастая модель побаловала фанатов постельным фото

Девушка умудряется сниматься так, что результат получается одновременно развратным и кокетливым.

Гаянэ Багдасарян Instagram

В России известная модель – армянка по происхождению − Гаянэ Багдасарян опубликовала на собственной странице в социальной сети Instagram откровенныйснимок.

Девушка на фото предстала стоящей на коленях посреди широкой кровати практически в формате "в чем мать родила".

Пышные формы ее ухоженного тела были едва прикрыты то ли крайне откровенным пеньюаром, то ли мини-мини купальником.

Поклонники оценили снимок Багдасарян и возбужденно забросали ее восхищенными комментариями.

Instagram

"Роскошная дама", "Какая ты классная и сексуальная девушка. Фигура и попочка просто бомба! Пушка!", "Ууууффф. Какая попа красивая и шикарная грудь!", "Сиська кривая", "Властвуй".

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Напомним, ранее сообщалось о том, что армянская модель побаловала фанатов велопоездкой в нижнем белье.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram