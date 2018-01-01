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"Фигура — космос!". Вика из "НеАнгелов" показала фото в купальнике без бретелек

Сегодня, 09:10

Певица позировала на одесском пляже.

Смеюха
Виктория Смеюха позировала в купальнике без бретелек instagram.com/vikanablack
Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в черном купальнике без бретелек на пляже в Одессе.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, его похвалили ряд интернет-пользователей.

"Фигура… — космос!", — написала ludmila_beletskay. "Невероятно красивая, как куколка", — считает karamelka_house. "Хороша шалунья", — отметил vasiliiymiron.

Смеюха
Виктория Смеюха позировала в купальнике без бретелек instagram.com/vikanablack

Ранее Виктория Смеюха в соцсети поделились фотографиями, сделанными в канадском городе Монреаль. Певица позировала в белом легком платье, посмотреть снимки можно здесь.

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Теги:  
Виктория Смеюха, купальник, Одесса, НеАнгелы
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