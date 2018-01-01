"Фигура - мечта!": Полина Гагарина поразила сексуальными формами в боди

Артистка поделилась стильным фото.

Певица поделилась снимком с фотосессии Instagram

Известная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками фото, которое вызвало волну обсуждения в комментариях.

На фото, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в слитном боди оранжевого цвета, держа в руках гантели. Артистка поделилась снимком со сьемки журнала "Cosmopolitan beauty".

Поклонники по-разному отреагировали на снимок, однако большинство расхвалили стройную фигуру Гагариной.

"Фигура - мечта!", "Очаровательная Полиночка", "Такая шикарная фигура, не каждая сможет добиться такого потрясающего результата. Молодец!", "Прям сплошная мотивация!", - писали юзеры.

Поклонники расхвалили фигуру артистки instagram.com/gagara1987

Ранее Полина Гагарина показала подросшую дочь.

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