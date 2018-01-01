"Фигура просто обалдеть". Экс-Nikita поделилась необычным снимком

Артистка сфотографировалась в одном из отелей Стамбула.

Анастасия Кумейко в белье позировала у окна instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita Анастасия Кумейко , которая выступает под псевдонимом DJ Nana, выложила в Сеть необычную фотографию — на ней она запечатлена в белье у окна за шторой.

Снимок был сделан в турецком Стамбуле в одном из отелей, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Красота!! Фигура просто обалдеть)))", — написала shkavrolia.

"Красивый вид в окне, а не, из окна))", — пошутил jfameofficial. "Везет тем, кто напротив с биноклем", — считает dianaubuntu.

Анастасия Кумейко в белье позировала у окна instagram.com/anastasia_domination

Ранее Анастасия Кумейко в соцсети поделилась серией пикантных снимков — позировала полностью обнаженной, а также в белой майке без белья. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.

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