"Фигура просто обалдеть". Экс-Nikita поделилась необычным снимком

Артистка сфотографировалась в одном из отелей Стамбула.
Снимок был сделан в турецком Стамбуле в одном из отелей, говорится на странице исполнительницы в Instagram.
Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Красота!! Фигура просто обалдеть)))", — написала shkavrolia.
"Красивый вид в окне, а не, из окна))", — пошутил jfameofficial. "Везет тем, кто напротив с биноклем", — считает dianaubuntu.
Ранее Анастасия Кумейко в соцсети поделилась серией пикантных снимков — позировала полностью обнаженной, а также в белой майке без белья. Посмотреть сексуальные фото можно здесь.
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