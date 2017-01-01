"Фигурка просто класс". Даша Астафьева на отдыхе покрасовалась в ярком платье, фото

Снимки певицы за день собрали тысячи лайков.

Даша Астафьева опубликовала новые фото instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует в красном платье.

Снимки были сделаны во время отдыха в Таиланде, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

Фото за день собрали более 13 тысяч лайков и ряд позитивных отзывов интернет-пользователей.

"Фигурка у вас просто класс", — написала yarmak_maria. "Богиня", — считает hot_siberian. "Это платье и мне безумно нравится... особенно на тебе", — подчеркнул partizanskif.

"Так тут красиво все...) Кроме туристов. Особенно, знаете каких", — подписала один из снимков артистка.

Даша Астафьева опубликовала новые фото instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева пожаловалась, что во время отдыха на острове Бали обезьянка выхватила у нее мобильный и залезла на дерево. Потом исполнительнице позвонил знакомый, и телефон "вернулся с трехметровой высоты на грешную землю".