"Фигурка точеная!". В Сети похвалили сексуальное фото Вика из "НеАнгелов"

Снимок певицы в соцсети собрал тысячи лайков.

Виктория Смеюха позировала в мокром купальнике instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в воде в мокром купальнике.

Сексуальный снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.

Фото собрало тысячи лайков, его похвалили ряд интернет-пользователей.

"Фигурка точеная! Очень красиво!", — считает tatianakrivaya. "Уххххххххх, какая!", — отметила evgenia9999. "Викуля — красотка)", — написала braun_90.01np.

Виктория Смеюха позировала в мокром купальнике instagram.com/vikanablack

Ранее Виктория Смеюха писала в соцсети, что находилась в египетском Шарм-еш-Шейх. До этого она поделилась в соцсети снимками, на которых она позирует в келье на территории Каппадокии (историческое название местности на востоке Малой Азии, находится в Турции).