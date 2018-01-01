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Филипп Киркоров решил зарабатывать не только пением

Сегодня, 16:22

Артист сотрудничает итальянской фабрикой.

Филипп Киркоров
Первая коллекция получила название "Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен" Фото: 24СМИ
Российский певец Филипп Киркоров стал дизайнеров обоев. Артист будет сотрудничасть с итальянской фабрикой Zambaiti Parati и ее российским филиалом — Fipar.

Поп-король российской эстрады совместно с фабричным мастером Эдждио Фредди разрабатывает настенный декор, который собираются производить в Ступино, сообщает Telegram-канал Super.

Первая коллекция уже готова и получила название  "Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен". 

Филипп Киркоров
Первая коллекция получила название "Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен" Фото: 24СМИ
Филипп Киркоров
Первая коллекция получила название "Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен" Фото: 24СМИ
Филипп Киркоров
Первая коллекция получила название "Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен" Фото: 24СМИ

Ранее Алла Пугачева постебалась над Киркоровым и попросила вернуть ее одежду.
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Филипп Киркоров, обои, дизайн
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