Филипп Киркоров нежно обнимался с Селин Дион, опубликовано фото

Артист побывал на шоу певицы в Лас-Вегасе.
Об этом пишет ivona.
Артист не только насладился выступлениями певиц, но и успел сфотографироваться с одной из них. На своей соцстраничке Киркров опубликовала фото, где он в обнимку стоит с Селин Дион и радостно улыбается.
"Вернувшись сегодня в Москву после долгожданного отпуска, я вспоминаю эту самую приятную встречу и эмоцию за последнее время!! Еще раз спасибо этой фантастической певице и женщине за нереальное шоу в Лас-Вегасе!", — подписал фото Филипп.
Напомним, Селин Дион впервые показала своих подросших сыновей.