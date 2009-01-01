Филипп Киркоров нежно обнимался с Селин Дион, опубликовано фото

Артист побывал на шоу певицы в Лас-Вегасе.

Филипп Киркоров Instagram

На днях российский артист Филипп Киркоров рассказал, что во время своего пребывания в Лас-Вегасе (США) посетил концерты двух мировых звезд — 35-летней Бритни Спирс и 48-летней Селин Дион.

Об этом пишет ivona.

Артист не только насладился выступлениями певиц, но и успел сфотографироваться с одной из них. На своей соцстраничке Киркров опубликовала фото, где он в обнимку стоит с Селин Дион и радостно улыбается.

Instagram

"Вернувшись сегодня в Москву после долгожданного отпуска, я вспоминаю эту самую приятную встречу и эмоцию за последнее время!! Еще раз спасибо этой фантастической певице и женщине за нереальное шоу в Лас-Вегасе!", — подписал фото Филипп.

Напомним, Селин Дион впервые показала своих подросших сыновей.