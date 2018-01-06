Филипп Киркоров "влип" в скандал с фанаткой: видео

Известный поп-исполнитель вновь проявил свой непростой характер.

Филипп Киркоров 24СМИ

Известный российский поп-исполнитель Филипп Киркоров еще раз оказался в эпицентре скандала, оскорбив фанатку, которая подошла к нему в Майами (штат Флорида, США) за автографом.

На видеозаписи, опубликованной женщиной, запечатлено, как она преследует певца, требуя от него извинений, сообщает портал "Sputnik.md".

Она считает, что Киркоров не имел права оскорблять ее в присутствии супруга и 9-летнего сына.

"Кто вам дал право обзывать меня, посылать моего мужа при моем ребенке на три буквы? Извинитесь, скажите, что вы были неправы, вы же мужчина! Ну все, Филя, я на вас в суд подам. Вы любите на все газетки в суд подавать, а я на вас подам за то, что вы меня оскорбили", — пригрозила женщина.

В свою очередь, певец проигнорировал ее слова.

Однако, после появления видео в интернета он все же прокомментировал ситуацию, заявив, что регулярно попадает в подобные скандалы. Певец назвал униженную и оскорбленную фанатку "больной женщиной".

Напомним, ранее российские журналисты нашли внебрачного сына Киркорова.