Фильм "Киборги" подадут на кинопремию "Оскар" от Украины

Большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

Кадр из фильма "Киборги".

Фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" об обороне Донецкого аэропорта собираются выдвинуть на кинопремию "Оскар" от Украины.

"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", – отметил режиссер в эфире "5 канала".

Режиссер также отметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

Отметим, 7 декабря "Киборги" появились на экранах кинотеатров. Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года. Кассовые сборы фильма составили более 20 миллионов гривен.