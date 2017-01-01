Фильм "Киборги" подадут на кинопремию "Оскар" от Украины

Большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.
"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", – отметил режиссер в эфире "5 канала".
Режиссер также отметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.
Отметим, 7 декабря "Киборги" появились на экранах кинотеатров. Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года. Кассовые сборы фильма составили более 20 миллионов гривен.