Фильм ужасов. Обнаженная Селена Гомес шокировала поклонников: фото

Исполнительница стала участницей эпатажного арт-проекта.

Селена Гомес любит эпатаж Фото: Reuters

Американская певица Селена Гомес испугала поклонников жуткими фотографиями и видео, которые опубликованы в соцсети.

"История любви", - подписаны противоречивые кадры в Instagram.

Одиозная знаменитость приняла участие в съемках арт-проекта своей подруги, художницы из Нью-Йорка Петры Коллинз. Кадры с милым названием напоминают сюжет фильма ужасов.

В видеоработе Селена снялась полностью голой, а ее лицо украсил ужасающий грим. В процессе она "съедает" белый глаз, топит в ванной протез для лица и ведет себя крайне пугающе.

Подробности проекта звезда не сообщила, уточнив, что это лишь фрагмент, а полное видео можно будет посмотреть позже.

Пугающее видео с Селеной Гомес можно посмотреть здесь.

Напомним, американский журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, составил ежегодный рейтинг 100 лучшихпесен 2017 года. Первое место заняла композиция "Bad Liar" певицы-американки Селены Гомес.

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