Философия без лифчика. Анна Седакова "предалась раздумьям" в платье с откровенным декольте: фото

Певица, видимо, отлично понимает, что ее философствования, если их не подкреплять "горячими" снимками, никто не воспримет.

Анна Седакова poliksal

Украинская поп-певица Анна Седокова, некогда участвовавшая в герлз-бэнде "ВИА Гра", поделилась с фанатами фото с вечеринки, на котором она изображена без бюстгальтера и в черном платье на шнуровке с глубоким декольте.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Instagram

– А может, чтобы прожить вместе до конца, нужно встретить его за пять лет до смерти? А что, если все эти бабушки и дедушки на лавочках за ручку, которыми мы так восхищаемся, только недавно познакомились? А мы себе уже напридумывали, что они вот всю жизнь вместе и вообще есть ли что-то на всю жизнь?", – решила немного пофилософствовать певица.

Напомним, ранее Седакова взлолновала фанатов новым видео.