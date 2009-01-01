Стало известно, какая пара победила в финале "Танців з зірками": видео выступлений

Каждая из пар-финалистов показала по три постановки.
Об этом пишет ТСН.
Издание уточнило, что за почетный титул лучшей танцевальной пары страны также боролись актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко, исполнительница Надя Дорофеева и Женя Кот.
Каждая пара показала по три постановки — танец с которым участники пришли на проект, любимую постановку зрителей и новый номер.
Танцы Ахтема Сеитаблаева и Алены Шоптенко
Танцы Нади Дорофеевой и Жени Кота
Танцы Натальи Могилевской и Игоря Кузьменко
Напомним, в конце августа все участники "Танців з зірками" показали эксклюзивные видео с репетиций перед прямыми эфирами шоу, посмотреть ролики можно здесь.
Видео: Танці з зірками