Стало известно, какая пара победила в финале "Танців з зірками": видео выступлений

Каждая из пар-финалистов показала по три постановки.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко Пресс-служба

В воскресенье, 29 октября, на телеканале "1+1" состоялся финал, по результатам зрительского голосования победила певицаи Игорь Кузьменко.

Об этом пишет ТСН.

Издание уточнило, что за почетный титул лучшей танцевальной пары страны также боролись актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко, исполнительница Надя Дорофеева и Женя Кот.

Каждая пара показала по три постановки — танец с которым участники пришли на проект, любимую постановку зрителей и новый номер.

Танцы Ахтема Сеитаблаева и Алены Шоптенко

Танцы Нади Дорофеевой и Жени Кота

Танцы Натальи Могилевской и Игоря Кузьменко

Напомним, в конце августа все участники "Танців з зірками" показали эксклюзивные видео с репетиций перед прямыми эфирами шоу, посмотреть ролики можно здесь.

Видео: Танці з зірками