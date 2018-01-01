Финалисты Нацотбора-2018 устроили жюри и зрителям музыкальный сюрприз

Артисты подготовили музыкально попурри.

На сцене Нацотбора-2018 шесть финалистов конкурсаустроили музыкальное попурри из песен победителей "Евровидения" от 1974 года до 2017.

Так, Tayanna исполнила песню-победитель конкурса в 2017 году "Amar pelos dois" Салвадора Собрала.

Группа Kadnay вышли на сцену с песней 1974 группы "Abba Waterloo". Переняли эстафету музыкального попурри The Erised, они исполнили композицию "Molitva", с которой Мария Шерифович в 2007 победила на конкурсе.

Melovin спел песню Кончиты Вурст "Rise like a Phoenix", победителя 2014 года. Vilna представила композицию Джамалы "1944", благодаря которой в 2017 году в Киеве состоялся конкурс "Евровидение".

Завершил выступление Laud с песней победительницы 2012 года Loreen "Euphoria".

Члены жюри отметили, что во время выступления конкурсанты позволили себе подурачиться и забыть о соперничестве.

Ранее фанаты участника Нацотбора Melovin угрожали Джамале расправой.