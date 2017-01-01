Фокусы в постели. Иллюзиониста Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах

Копперфильд пригласил модель сопровождать его на шоу в Калифорнии.

Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах trend.az

Знаменитого американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах.

Модель Бритни Льюис заявила, что инцидент произошел в 1988 году, когда ей было 17 лет, а Копперфильду — 32, сообщает Daily Mail.

Модель рассказала, что впервые познакомилась с иллюзионистом, когда участвовала в конкурсе Elite Model Management, который проходил в Японии, где Копперфильд был одним из членов жюри.

Он пригласил модель сопровождать его на шоу в Калифорнии в том же году. После шоу Льюис и Копперфильд отправились в бар, где, по ее словам, он добавил что-то в ее напиток. После этого она очнулась в гостиничном номере, где иллюзионист ее раздевал и домогался. Дальше потеряла сознание, а на следующий день Копперфильд сказал ей, что ничего не было.

Бритни Льюис заявила, что 11 лет назад она проинформировала об этом ФБР, когда Копперфильда обвинила в домогательствах Лейси Л. Кэрролл. Но тогда дело было закрыто.

Напомним, череда секс-скандалов вспыхнула в мире после обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

В свою очередь легендарная французская актриса Катрин Денев, комментируя скандал вокруг продюссера Харви Вайнштейна, а также другие истории с сексуальными домогательствами в киноиндустрии, заявила, что мужчины должны иметь возможность приставать к женщинам. Позже актриса частично извинилась за свое письмо в защиту мужчин.