Фото голышом, топлес, и классические шпагаты: Анастасия Волочкова "ушла в отрыв" на отдыхе

Знаменитость отправилась в Анталию, Турция.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова улетела на отдых в Анталию, Турция, и "забросала" своих подписчиков множеством фото.

"Спам" снимками на своей странице в Instagram балерина начала с фото топлес – она оправдала сой вид тем, что ее багаж затерялся по пути в Турцию.

"Когда вы прилетели, а багаж нет…", - написала балерина.

Звезда не смогла в отпуске обойтись и без традиционного шпагата – первый она сделала на террасе своего номера в отеле, а вот на втором фото решила раздвинуть свои ноги уже на надувном плавсредстве в форме банана.

Затем артистка не постеснялась поделиться интимным фото в кружевном боди.

Комментировать свои фото знаменитость запретила, учитывая, какой град критики обрушивается на нее за откровенные снимки.

Ранее фанаты разнесли Волочкову за неухоженный вид.

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