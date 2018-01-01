Фото голышом, топлес, и классические шпагаты: Анастасия Волочкова "ушла в отрыв" на отдыхе

Знаменитость отправилась в Анталию, Турция.
Известная российская балерина Анастасия Волочкова улетела на отдых в Анталию, Турция, и "забросала" своих подписчиков множеством фото.
"Спам" снимками на своей странице в Instagram балерина начала с фото топлес – она оправдала сой вид тем, что ее багаж затерялся по пути в Турцию.
"Когда вы прилетели, а багаж нет…", - написала балерина.
Звезда не смогла в отпуске обойтись и без традиционного шпагата – первый она сделала на террасе своего номера в отеле, а вот на втором фото решила раздвинуть свои ноги уже на надувном плавсредстве в форме банана.
Затем артистка не постеснялась поделиться интимным фото в кружевном боди.
Комментировать свои фото знаменитость запретила, учитывая, какой град критики обрушивается на нее за откровенные снимки.
Ранее фанаты разнесли Волочкову за неухоженный вид.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram