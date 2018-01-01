Фото Melovin и Киркорова вызвало дикий восторг у россиян

Артисты обнялись и позировали на камеру.

Melovin сфотографировался с российским поп-королем Филиппом Киркоровым УНИАН

В Сети появилось фото украинского певца Melovin и российского продюсера молдавской группы DoReDos Филиппа Киркорова.

На снимке, который на своей странице в Instagram опубликовал пользователь под ником rr_photo, Киркоров обнимает Melovin за плечо, они оба позируют и смотрят в камеру.

В комментариях к фото российские пользователи Instagram расхвалили выступление украинского артиста, и отметили, что ему незаслуженно дали 17 место из 26.

"Мэловин умничка! Такой номер... Такая песня... Такая харизма", "Странно что его не оценили .. молодец парень", "Меловин молодец! Номер шикарный", "Мне тоже ,и песня,и номер понравился!!! Но это же Евровидение!!! На кого с верху пальцем покажут,тот и должен выиграть.", "Молодец, Меловин. Новая яркая звезда родилась!", - писали юзеры.

Артисты сделали общее фото instagram.com/rr_photo

Ранее издание Daily Mail написало, что голосование жюри по Melovin это преступление против музыки, стиля и хореографии.

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